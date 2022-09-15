5 ayrı inşaattan hırsızlık yapanlar yakalandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde çeşitli bölgelerde bulunan 5 ayrı inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi kıskıvrak yakalandı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışması ve incelemelerinin ardından tespit edilen iki zanlı, gözaltına alındı. Yapılan baskın sonrasında da, zanlılar çaldıkları ürünlerle yakalandı.

Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.