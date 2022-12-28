40 yazar, Süleyman Çelebi’nin izinde ’Merhaba’ dedi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “Süleyman Çelebi Yılı” ilan edilen 2022’yi, “Süleyman Çelebi’nin İzinde Buluşmak-Merhaba” adlı kitabı, edebiyat dünyasına kazandırarak kapatıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve UNESCO tarafından 2022 yılının ‘Süleyman Çelebi Yılı’ ilan edilmesinin ardından Bursa’da yazdığı eseri dünyaya yayılan Süleyman Çelebi, vefatının 600’üncü yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Daha önce Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri doğrultusunda Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği Sempozyumu düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Prof. Dr. Bilal Kemikli editörlüğünde 40 yazarın bir araya gelerek hazırladığı “Süleyman Çelebi’nin İzinde Buluşmak-Merhaba” adlı kitabı edebiyat dünyasına kazandırdı. Süleyman Çelebi ve Mevlit üzerine çalışma yapanlara da ilham olacak nitelikteki eser, Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna katıldı.

Külliyede geri sayım

Kitaba katkı koyan 17 yazarın da katıldığı tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2022’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve UNESCO tarafından da “Süleyman Çelebi Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, Süleyman Çelebi’nin vefat yıldönümü vesilesiyle sergiler, sempozyumlar ve mevlit okuma programları gerçekleştirdiklerini söyledi. Konuşmasında halen başkanlık konutunun bulunduğu alana kazandırılacak Süleyman Çelebi Külliyesi’ne de değinen Başkan Aktaş, “Süleyman Çelebi Türbesi, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Konutu, Karagöz Müzesi ve STK tarafından kullanılan yapının da içinde bulunduğu yaklaşık 28 bin metrekarelik alanla ilgili projemiz bakanlık tarafından onaylandı. Ben de bir ay sonra evimi taşıyorum. Bu alanda siyer ve mevlid merkezi, mescit, kitap-kafe ve dinlenme alanları yer alacak. Uygulayacağımız proje sayesinde burası özellikle gençlere hitap eden bir alan olacak. İnanıyorum ki Süleyman Çelebi ve mevlidin, daha fazla bilinmesine ve anlaşılmasına da vesile olacaktır. Bugün tanıtımını yaptığımız ‘Süleyman Çelebi’nin İzinde Buluşmak-Merhaba’ kitabı, birbirinden değerli 40 yazarı buluşturan ve bu alanda çalışma yapanlara da ilham olacak nitelikte bir eserdir. Bu vesileyle, başta Prof. Dr. Bilal Kemikli hocamız olmak üzere katkıda bulunan bütün yazarlarımıza, hattatımıza ve sanatçılarımıza hassaten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vatan kılan metinler

Kitabın editörlüğünü üstlenen Prof.Dr. Bilal Kemikli de bu toprakları Müslüman kılan, Türk kılan metinlerin çok önemli olduğunu söyledi. Kemikli, “Bu toprakları bize vatan kılan metinler çok önemli. Bu metinlerin yeni nesillere, genç kuşaklara da ulaştırılması gerekiyor. Bunların sanat eserine dönüşmesi lazım. Süleyman Çelebi’nin çağımızın ruhuna uygun bir şekilde yazarlarımız ve sanatkârlarımız tarafından yeniden yorumlanması lazım. Bu yorumlanmayı sağlayacak enstrümanlardan biri denemedir. Serbest, çağrışımlar diyoruz. Kitabın aslında adı baştan çağrışımlar olacaktı. Vesiletü’n Necat Çağrışımlar olacaktı. Ama daha çok merhaba üzerinde durulduğu için efendimize ‘bir merhaba diyelim’ dedik” dedi.

Kitabı yatkı sunan Prof.Dr. Mustafa Kara ise “Uzun sözü hacet yok. Güzel bir eser ortaya çıktı. Çağdaş bir şerh bu. Bizim geleneğimizde şerh var biliyorsunuz. Kitaplar şerh edilir. Daha önce yazılmış cümleleri bir başkası açıklar. Buna şerh denir. Dolasıyla mevlidimizin çağdaş bir şerhi, olarak bu kitabımıza bakabiliriz” diye konuştu.

Yazar Ali Ayçil ise, insanlık tarihinde iki şifreleme yönteminin çok etkili olduğunu, bunlardan birinin harita, diğerinin yazı olduğunu söyledi. Mülklerin haritalar aracılığıyla ayrıldığını kaydeden Ayçil, “Ama fikirlerimizi, düşüncelerimizi, bir kısım zihinsel kıymetlerimizi de yazı yoluyla kaydediyoruz. Bundan dolayı her milletin bir zihinsel sınırı bir de mülki, coğrafi sınırı var. Bizim de zihinsel yolculuğumuzu, serüvenimizi belirleyen bir kısım isimler var ve bunlar birbirine akraba şekilde ilerlerler. Yani biz Yunus’ta bir Ahmet Yesevi’yi buluruz. Mevlitte her ikisini buluruz. Sonraki zamanlarda modern edebiyata doğru geldiğimizde Mehmet Akif’te öncekilerin hepsini buluruz. Yani gizli bir akrabalık vardır. Bu çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, kitaba yazılarıyla katkı sunan yazarlara teşekkür plaketi verdi. Aynı zamanda, kitapta yer alan ve Osamaa Alhamzawi tarafından hazırlanan hatların yer aldığı sergi ziyarete açılırken, Süleyman Çelebi’nin Mevlidi yazma sürecini konu alan “Merhaba-Kurtuluş Vesilesi” adlı tiyatro da izleyiciyle buluştu.