4 yılda 4 bin fidan doğayla buluştu

Sürdürülebilir bir dünya için doğayı korumaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Uludağ Elektrik,“Yeşil Dönüşüm Ormanları” projesinin dördüncü etabını Yalova’da hayata geçirdi. Bugüne kadar 4 bin fidanın doğayla buluştuğu projede, şirket faaliyetlerinden kaynaklı kağıt tüketiminin dengelenmesi amacıyla düzenli fidan dikimi gerçekleştiriliyor.

Uludağ Elektrik’in fatura ve abonelik işlemlerinde kullanılan kağıtların doğaya yeniden kazandırılması amacıyla başlattığı Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi çerçevesinde Yalova’nın Armutlu ilçesinde 1000 fidanlık orman oluşturuldu. Projeyle bölgenin yeşil alan miktarının artmasına katkı sağlanırken, ekolojik denge de korunuyor. Yeşil Dönüşüm Ormanları Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’nin ardından şimdi de Yalova’da kök salıyor. Daha önce yangın tehlikesi geçirmiş veya kurak olan bölgeleri tercih eden şirket, ağaçlandırma projesi ile yeşil alan miktarı açısından fakir bölgelerin yeşil alan oranını artırırken, sağlıklı bir kent yaşamına da destek oluyor.Projenin Yalova etabı için Armutlu’da yapılan dikim çalışması ile fidanlar toprakla buluşturuldu. Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat ve Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac’ın katılım sağladığı etkinliğe Uludağ Elektrik çalışanları ve Yalova Orman Bölge Müdürlüğü de destek verdi.

“Armutlu daha yeşil bir hale bürünecek”

Etkinliğe dair görüşlerini aktaran Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat, “Bugün, Uludağ Elektrik ile Armutlu Belediyesi iş birliği çerçevesinde yapılan ağaçlandırma çalışmamız için buradayız. Bu proje ile Armutlu’ya bin ağaç kazandırılacak ve bölgemiz daha da yeşil bir hale bürünecek. Bölgemizin yeşil alanlarını artırmaya ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarına destek sağladıkları için Uludağ Elektrik’e teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bugünü ve yarını daha yaşanabilir kılmak için sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz”

4 yıldır devam eden projeleriyle hizmet verdikleri 4 ilde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ise“Çevre ile dost projelerin sürdürülebilir bir dünya için önemi büyük. Şirket olarak doğal kaynakları koruyarak, bugünü ve yarınıdaha yaşanabilir kılmak için hareket ediyoruz. Yeşil Dönüşüm Ormanları Projemizde kağıt tüketimini dengelemek amacıyla yola çıktık. 2022 yılında proje hedefinde yer alan şehrimizYalova oldu ve burada bin ağaçlık bir ormanı daha doğa ile buluşturduk. Kuruluş olarak paydaşlarımız için sağladığımız değer, çevreye olan olumsuz etkimizi de en aza indirmek üzerine kurulu.Çevreye ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarımızı bu çerçevede devam ettiriyoruz. Destekleri için Armutlu Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.Bu tip iş birlikleriekolojik dengenin korunması ve çevre duyarlılığının önemine dikkat çekmek için farkındalık oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda pek çok sosyal proje üreten şirketin, müşterilerine sunduğu dijital hizmet kanallarının yanı sıra kurum içi dijital evrak yönetim sistemi de bulunuyor. Faturalandırma süreçlerinde de yoğun bir şekilde dijital kanalları kullanan şirketin, elektronik faturayı tercih eden müşterilerinin sayısı ise 1.6 milyonu aşmış durumda.