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360 sokak hayvanının aşıları yapıldı
Bursa’da 12 ayrı bölgede 360 köpeğin kışa girerken iç ve dış parazit aşıları yapıldı.
BURSA 21.10.2021, 14:31
Bursa’da 12 ayrı bölgede 360 köpeğin kışa girerken iç ve dış parazit aşıları yapıldı.
Bursa Doğal Yaşamı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHADER), kış aylarında hayvanların sıkıntı çekmemesi maksadıyla harekete geçti. 12 farklı bölgedeki 360 sokak köpeğinin iç ve dış parazit aşıları yapıldı. Köpeklerle keyifli vakit geçiren ekip, bol bol fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.