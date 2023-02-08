30 Ağustos Zafer Mahallesi’nden deprem bölgesine yardım eli

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yurdun dört bir yanında yardımlar sürüyor. Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarlığı tarafından toplanan yardımlar Nilüfer Belediyesi’ne gönderildi. 1999 yılında Marmara Bölgesi’nde meydana depremde yaşananları çok iyi bildiğini belirten 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara yol açan depremlerin ardından bölgede yapılan çalışmaları yakından millet olarak takip ediyoruz. Mahalle sakinlerimiz tarafından su ve gıdadan, battaniyeye, ısıtıcı, mont, kaban, çocuk bezi, maması, ıslak mendil, kadar toplanan yardımlar gönüllü gençlerimiz tarafından koli ve torbalara dolduruldu. Nilüfer Belediyesi’nin iki aracıyla toplanma yeri olan Alaattinbey Hizmet binasına gönderdik’ dedi.

Gün birlik günü

Vatandaşların yardımlar konusunda ellerinden geleni yaptığını ve muhtarlık binasına akın akın geldiklerini vurgulayan muhtar Halil Özçoban, "Gün birlik olma günü. Millet olarak depremzedelerin yaralarını saracağız. Deprem bölgesinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Bölgede görev yapan AFAD ile diğer arama kurtarma ekiplerine ve vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Milletimize Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın inşallah" dedi.