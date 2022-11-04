30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde hizmetler artacak

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Başkan Burada” programı çerçevesinde 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallenin gelişmekte olan bölgelerden biri olduğunu belirten Başkan Erdem, yapılaşmalar tamamlandıkça hizmetlerin daha da artacağını söyledi.

“Başkan Burada” projesiyle kentin mahallelerine giderek vatandaşlarla birebir görüşen, mahallenin sorunlarını yerinde inceleyen ve anında çözüm üreten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu kez 30 Ağustos Zafer Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Erdem, ilgili müdür ve başkan yardımcılarıyla birlikte ilk olarak, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban ve mahalle sakinlerinin talep, öneri ve yaşadıkları sorunları ilgiyle dinledi. Toplu ulaşım hatları, asfalt, 30 metrelik yol, sokak aydınlatmaları konusunda yaşadıkları sorunları Başkan Erdem’e aktaran mahalle sakinleri, park ve pazaryeri gibi taleplerini de iletti. 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nin kentin yeni gelişmekte olan, nüfusu hızla artan bir mahalle olduğuna dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bölgede yapılaşmanın devam ettiği ve yapılaşma süreci tamamlandıkça hizmetlerin de hız kazanacağının altını çizdi. 30 metrelik yol, aydınlatma ve altyapıda yaşanan sorunları ilgili kurumlara aktararak, takipçisi olacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Erdem, mahallede asfalt çalışmalarının hızla devam ettiğini, sokakların program dahilinde sırasıyla asfaltlanacağını söyledi. Bölgedeki park ihtiyacı hakkında da bilgi veren Başkan Erdem, Örencik Caddesi’nde bulunan 6 bin 500 metrekarelik alanda yapacakları parkın proje çalışmalarının sürdüğünü ve yapım çalışmalarına kısa süre içinde başlayacaklarını ifade etti. Mahallenin planlamasının Kayapa Belediyesi döneminden kaldığını, bu planda yeşil alan ve sosyal alanların kısıtlı olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, sorunun çözümü için sulh anlaşması yaptıklarını ve kısa süre içinde tamamlanacağını açıkladı. Başkan Erdem, “Bölgede yapılaşma hızla devam ediyor. Özellikle asfalt gibi hizmetleri nitelikli bir şekilde yapabilmemiz için yapılaşmanın da tamamlanmasını beklemek zorundayız. Bu konuda sizlerden de sabır bekliyorum. Yapacağımız hizmetlerle 30 Ağustos Zafer Mahallesi, cazibeli bir hale gelecek” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin yenileyerek hizmete hazır hale getirdiği aile sağlığı merkezinde incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ardından 30 Ağustos Zafer Mahallesi’ni sokak sokak gezdi. Başkan Erdem, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban ile birlikte pazaryeri projesinin yeri için de görüş alışverişinde bulundu.