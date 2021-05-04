3 milyonluk proje ile su taşımaya son

Bursa Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarından elde edilen su miktarının düşmesi yüzünden zaman zaman içme suyu ihtiyacının tankerlerle taşıma yoluyla sağlandığı Yenişehir’in Terziler Mahallesi’nin su sorununu 3 milyonluk yatırımla çözüme ulaştırdı.

Bursa’nın 17 ilçesinde de ulaşım ve altyapı yatırımlarını kesintisiz sürdüren, BUSKİ marifetiyle yapılan yatırımlarla en ücra kırsal mahalleleri bile sağlıklı içme suyu ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir’in Terziler Mahallesi’nde yaşanan içme suyu sorununa da köklü çözüm üretti. İçme suyu şebekesi 2017 yılında yenilenen 792 nüfuslu Terziler Mahallesi’nde 452 içme suyu abonesi bulunan BUSKİ, kuraklık nedeniyle mahalleyi besleyen kaynaklardaki su miktarının azalmasıyla zaman zaman tankerlerle su temini yapılan mahallenin su sorununu ortadan kaldırdı. Terziler ve çevre mahallelerde sondaj çalışmaları yapan BUSKİ, Akdere Mahallesi sınırları içindeki arazide yapılan sondajda 144 metrede yeterli suya ulaştı. Kullanılabilir raporları alınan suyun Terziler Mahallesi’ne ulaştırılması için planlanan 13 kilometrelik terfi hattı imalatı tamamlanırken, yapılan 3 milyon 213 bin liralık yatırımla Terziler’in su sorunu kalıcı çözüme ulaşmış oldu.

Bursa’nın 17 ilçesinin de sağlıklı bir altyapı ve sağlıklı içme suyuna kavuşması için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, “Özellikle Terziler Mahallesi’nde önemli sorun yaşıyorduk. Geçen yılın 10 ayında bu mahallemize içme suyunu tankerlerle taşıdık. Bu gerçekten 21. yüzyıl Bursa’sına yakışmayan bir manzaraydı. Bu manzaraya ve mahallelinin çilesine son verebilmek için kapsamlı bir çalışma içerisine girdik. Yoğun çabalar sonucunda Terziler Mahallemizi de sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturmuş olduk. Hayırlı olsun” dedi.