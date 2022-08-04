3 kuralla hayat boyu fit kal

Yaza girerken telaşla yapılan şok diyetler, faydadan çok zarar veriyor. Temiz beslenme, düzenli egzersiz yapmak ve yeterli su tüketimi ise ilk günden itibaren yüz güldüren sonuçlar vaat ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, kısa sürede kilo vermek ve daha ince görünebilmek için uygulanan yanlış diyetlerin, verilen kiloların kısa zamanda geri alınmasına sebep olabileceğini belirtti.

Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "Isınan hava, canlanan doğa, daha ince giysiler giymek, bireyin kilo aldığını fark etmesini sağlar" diyerek, kişilerde hızlı bir şekilde kilo verme isteğinin oluşacağını söyledi. Yaza girerken kısa sürede kilo vermek ve daha ince görünebilmek için uygulanan yanlış diyetlerin, verilen kiloların kısa zamanda geri alınmasına sebep olabileceğini belirten Küçük, ancak sağlıklı bir şekilde ideal kiloya inmenin en güzel yolunun uzman yardımı almaktan geçtiğine dikkat çekti.

Sabah kahvaltısı yapmadan güne başlayanlar için, kilo vermenin oldukça zor olacağına işaret eden Diyetisyen Tuğba Küçük, "Çünkü metabolizma, uyandıktan sonra hemen kahvaltı yapınca hızlanmaya başlamaktadır.

Aksi takdirde kahvaltı yapmadan öğle yemeğine kadar aç kalınırsa, yavaşlamış metabolizma hızına karşı artmış bir iştahla daha çok yemek kaçınılmaz olacağından kilo almak da beklenilen bir sonuçtur. Sabahın erken saatlerinde dengeli şekilde kahvaltı yapma alışkanlığı kişinin metabolizmasının hızlanmasını sağlayacağından, daha rahat kilo vermesine yardımcı olacaktır" dedi.

Tuğba Küçük, kilo vermek isteyenler için diğer önerilerini de şöyle sıraladı:

"Ne yenirse yensin mide 4 saat içerisinde boşalacağından, bir sonraki öğünde fazla yemeği engelleyebilmek için mutlaka 2-2,5 saatte bir beslenmekte fayda vardır. Bu sayede daha az yediğinizi de fark edeceksiniz. Günde 2-3 litre arası su tüketmek, vücut yağlarının atılmasını sağlamaktadır.

Az su içildiğinde vücut ihtiyacını karşılayamayacağından, içilen 1 bardak suyu bile tutar. Bu da vücutta ödemi artırır. Dolayısıyla kilo vermek de güçleşir. İdrarın renginin sarı ve yoğun olması, kişinin az su içtiği anlamına gelmektedir. Kilo verme sürecinde sabırlı olmak ve herkesin kilo verebileceğini unutmamak çok önemlidir. Beslenme programınızda yapılan düzenlemeyi diyet olarak görmemek, bunu hayat biçimi haline getirmek gerekmektedir. Haftada 2-3 kez balık, 2 kez kuru baklagil, her gün çiğ sebze tüketmek önemlidir. Az ve sık beslenme hem metabolizmayı sürekli canlı tutar hem de kan şekerinin dengede kalmasını sağlar. Fındık, fıstık, çekirdek gibi kuruyemişler, salam, sosis, sucuk benzeri şarküteri ürünleri, bisküviler, kuru pastalar, kekler, yağ içeriği yüksek hazır gıdalar gibi kalorisi yüksek fakat hacmi küçük yiyecekler tüketmek kilo vermeyi engeller. Kaç tane şeker kullandığınızı gözden geçirin. Günde sadece 1 adet küp şeker azaltarak yılda yaklaşık 1 kilo verebilirsiniz. Metabolizmayı hızlandıran en temel faktör fiziksel aktivitenin artırılmasıdır. Yapılacak sporun türü ise kişiye göre değişebilir. Haftada 2 ya da 3 gün 45 dakikalık orta tempolu yürüyüş herkes için idealdir. Alışveriş yaparken mutlaka etiketleri okuyun. Besinlerin kalori, yağ, karbonhidrat, şeker ve tuz değerlerini, son kullanma tarihlerini inceleyin."