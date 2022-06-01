3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali’nde 125 bin lira ödül dağıtılacak

İnegöl Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısında 13 gündem maddesi, mecliste görüşülerek karara bağlandı. 3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali’nde 125 bin lira ödül dağıtılması kararlaştırıldı.

İnegöl Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı, belediye ek hizmet binasında bulunan meclis salonunda yapıldı. 13 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısı, yoklama ve ardından mayıs ayı faaliyetlerinin yer aldığı sunum ile başladı.

Meclis açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, Pençe-Kilit operasyonuna ve İnegöl’de bir fabrikada meydana gelen yangına değindi. Başkan Taban, “Sınır bölgesinde harekatlarımız devam ediyor. Ben bir kez daha şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Dün de şehrimizde bir fabrikada yaşanan patlamada vefat eden ve yaralananlar var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İş kazaları noktasında daha dikkatli olmamız gerektiğini de görüyoruz. Üzücü bir kaza yaşadık” dedi.

Açılış konuşması sonrası ilk 7 madde imar komisyonu ve plan bütçe komisyonlarına havale edildi. Ardından müdürlüklerden gelen maddeler sırasıyla görüşüldü. 12. maddede Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün düzenlediği 3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali çerçevesinde yapılacak yarışmanın ödülleri görüşüldü. Toplam 10 kategoride 125 bin TL ödülün ön görüldüğü yarışmaların yer alacağı festivale ilişkin konuşan Başkan Taban, “Daha önce deneyimlediğimiz ilk 2 festivalimizde şehir içi ve şehir dışından katılan gençlerimiz olmuştu. Gençlik adına güzel bir çalışma” dedi.

Madde oy birliği ile kabul edildi. Meclisin son maddesinde ise memur dolu kadro derece değişikliği görüşülerek karara bağlandı.