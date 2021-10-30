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29 Ekim Yıldırım’da coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümü Yıldırım’da coşkuyla kutlandı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi İhsan Bilgili ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokolün ve vatandaşların, öğrenciler tarafından hazırlanan ‘29 Ekim Resim Sergisi’ni gezmesiyle başlayan kutlama programı; ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen resim yapma ve şiir okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle devam etti.

BURSA 30.10.2021, 17:36
29 Ekim Yıldırım’da coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümü Yıldırım’da coşkuyla kutlandı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi İhsan Bilgili ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokolün ve vatandaşların, öğrenciler tarafından hazırlanan ‘29 Ekim Resim Sergisi’ni gezmesiyle başlayan kutlama programı; ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen resim yapma ve şiir okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle devam etti.

Hem şehrin inşası hem de neslin ihyası

Türk Milleti’nin, tüm imkânsızlıklara rağmen dünyanın en güçlü devletlerini dize getirdiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bundan tam 98 yıl önce Anadolu’ya yeniden mührümüzü vurduk. Milletimizin iman, cesaret ve fedakârlığıyla zafere ulaşan bağımsızlık mücadelemiz, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlanmıştır. İmkânı olmayan ancak göğsü iman dolu olan milletimizin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, mazlum devletlerin emperyalistlere karşı elde ettiği en büyük zaferdir. Milletimizin yokluk ve yoksulluk içinde, cepheden cepheye koşarak, canı pahasına kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve yükseltmek bizlerin en büyük borcudur! Bugün; tıpkı 98 yıl önceki ruh ve imanla, Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağımıza olan inancımızı bir kez daha haykırıyoruz” diye konuştu.

Gençlerin ve çocukların programa yoğun şekilde katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak bayram etkinliklerini kutlarken bir farklılık yapmak istedik. 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta olduğu gibi 29 Ekim şiir okuma ve resim yarışmasında da çocuklarımızı işin içine dâhil ettik. Geleceğimiz olan çocuklarımızın penceresinden milli mücadele günlerinde verilen var olma mücadelesini görmek istedik. Böylece gençlerimizi ve çocuklarımızı 29 Ekim ruhuyla buluşturmayı amaçladık. Ben bu düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

Cumhuriyet meşalesi gençlerin eliyle yanmaya Ddevam edecek

Böylesi özel bir günde Yıldırımlılarla birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, “19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’da kurtuluş meşalesini yakmış ve 29 Ekim 1923’te de Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yokluklardan, yanmış yıkılmış bir vatandan Kurtuluş Savaşı ile beraber bir Cumhuriyetin kurulması çok büyük bir anlam ifade ediyor. Gençlerimizin bayrağı devralmasıyla beraber Cumhuriyet meşalesi hiç sönmeden yanmaya devam ediyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Yılmaz’a teşekkür

Programa katılan herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, “Bugün Yıldırım Belediye Başkanımız bizi, çocuklarla ve gençlerle böylesi anlamlı bir günde bir araya getirdi. Ben kendilerine şükranlarımı sunuyorum” sözlerini kullandı. Öte yandan, gelecek nesillere ışık tutan işlerinden ve gençlerle diyaloğundan dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı tebrik ederek konuşmalarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, “Bu zamana kadar Yıldırım’da birçok programa katıldım. Bu katıldığım programlardan sonra şu sözü hep düşünürüm. Bilge bir mimar diyor ki; ‘bir şehri imar ederken gelecek nesilleri ihmal ederseniz, onları ihya etmezseniz, sizin imar ettiğinizi gelecek nesiller ihya etmedikleri için kaybolur.’ Ben Oktay Başkanımızı hem şehri imar ettiği için hem de gelecek nesilleri ihya ettiği için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Program, Yıldırım Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun vermiş olduğu Türk Halk Müziği Konseri ile sona erdi.

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