27 Mart’lar artık daha anlamlı

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü sebebiyle tiyatrocuları tarihi belediye binasında kabul eden Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, “Pandemide tiyatrolarımız seyirciden, salonlarımız alkış seslerinden mahrum kaldı. Tiyatrolar tekrar seyircilerine kavuşuyor ve 27 Martlar artık daha anlamlı hale geliyor” dedi.

Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından belirlenen ve 1961’den bu yana her yıl 27 Mart’ta kutlanan ‘Dünya Tiyatro Günü’ vesilesiyle AVP Bursa Devlet Tiyatrosu, Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, özel ve amatör tiyatro çalışanları ile tiyatro sanatına gönül verenler Atatürk Heykeli önünde bir araya geldi. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra, duayen tiyatro eleştirmeni ve çevirmen Seçkin Selvi’nin kaleme aldığı ulusal bildiri ile ABD’den ünlü tiyatro ve opera yönetmeni Peter Sellars’ın yazdığı uluslararası bildiri okundu. Heykel önündeki törenin ardından AVP Devlet Tiyatrosu önüne geçen katılımcılar, Büyükşehir Belediye Bandosu’nun mini konseriyle keyifli anlar yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran ile birlikte tarihi belediye binasında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bursa Devlet Tiyatrosu, Çek Sanat Tiyatrosu ve Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi sanatçı ve temsilcilerini ağırladı. Pandemi sürecinin tüm sektörleri olduğu gibi tiyatroları da olumsuz etkilediğini hatırlatan Çelik, “Pandemi sebebi ile tiyatrolarımız seyircilerinden uzak kaldı. Salonlarımız alkış seslerinden mahrum kaldı. İçinde bulunduğumuz dönemde tiyatrolar tekrar seyircilerine kavuşuyor ve 27 Martlar daha bir anlamlı hale geliyor” dedi.