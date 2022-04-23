23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. Yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de düzenlenen törenlerle coşkulu şekilde kutlandı. Öğrencilerin gösterileri, programlara renk kattı.

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924 tarihinde 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Öte yandan 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. Yılı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İnegöl’de de büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah 10.00’da Atatürk Anıtında çelenk töreniyle başlayan resmi törenlerde, Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu. Daha sonra kutlamalar, Şükrü Naili Paşa İlkokulu tarafından okul bahçesinde hazırlanan gösterilerle devam etti. Protokolün de eksiksiz katıldığı program, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

Vatandaşların da çocuklarıyla birlikte yoğun bir katılım gösterdiği program, konuşma sonrası çocukların hazırladığı birbirinden keyifli gösterilerle devam etti. Dans gösterileri, şiirler, korolar ve pek çok görsel şovla süslenen programda, miniklerin Cumhuriyet ve bayrak vurgusu içeren gösterileri alkış topladı.

Gösterilerin ardından öğrenciler arasında yapılan çeşitli yarışmalar neticesinde derece elde eden öğrencilere protokol üyelerinin ödüllerini takdim etmesi ile törenler son buldu.