23 Nisan kutlamaları Bursa’da coşkuyla başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Bursa’da coşkulu kalabalıkla başladı.

Heykel Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önündeki törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, çelenk sundu. Bir çok okuldan ellerinde Türk bayraklarıyla törene katılan öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu. Hep bir ağızdan şarkılar söyleyen çocuklar, herkesin yüzünü gülümsetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, "Bütün öğrencilerimizle, öğretmenlerimiz ve velilerimizle 23 Nisan’ı coşkuyla kutluyoruz. Kenetlenerek bu mutlu günü hep birlikte geçireceğiz. Dünyada en büyük varlık sebebimiz evlatlarımızdır. Çocuklar bize emanettir. Bizde onlara sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onları daha iyi bir dünya ve Türkiye’ye faydalı bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte bugün çok coşkuluyuz" şeklinde konuştu.

Meclisin açılışının 102. yılı, gün içerisindeki kurum ve kuruluşların çeşitli etkinlikleriyle devam edecek.