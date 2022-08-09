2021’de tapu rekoru erkeklerde

Türkiye genelinde konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artışla 726 bin 398 olarak gerçekleşti. 2021 yılında Türkiye’de toplam 1 milyon 491 bin 856 adet konutun satışı yapıldı. Bu satışların toplam 819 bin 730 adedi erkeklere yapıldı ve cinsiyet ayrıntısına bakıldığı zaman erkeklere yapılan konut satışı zirvede yer aldı.

2021’de toplam 506 bin 495 adet konut kadınlara satılırken 28 bin 900 konutun da ortak satışı gerçekleştirildi. Geriye kalan 136 bin 731 konut ise diğer satış türü ile satıldı. Türkiye’nin en gözde büyükşehirleri arasında yer alan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da cinsiyete göre tapu dağılımları 2021 detayları şu şekilde sıralandı;

"İstanbul’da 276 bin 223 satış gerçekleşirken 142 bin 210’u erkeklere 83 bin 226’i kadınlara 6 bin 962’si ise ortak tapu olarak kayıtlara geçti. Ankara’da 144 bin 104 satış, 796 bin 264 erkek 51 bin 74 kadın 3 bin 59 ortak. İzmir 86 bin 722 satış 43 bin 683 erkek 34 bin 107 kadın 2 bin 129 ortak. Bursa 53 bin 820 satış 28 bin 483 erkek 19 bin 330 kadın 874 ortak."

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, özellikle büyükşehirlerde kadınların konut satın alması aşamasında asıl karar verici olduğunu ancak tapu işlemleri için erkeklerin tercih edildiğini söyledi. Aydemir, “Bir evin satın alınması aşamasında ilk kriter alınacak evin mimari ve teknik özelliklerinin yanı sıra lokasyonu geliyor. Bunların ardından evin fiyatı da ciddi bir belirleyici oluyor. Ancak tüm bunların dışında kadınların görüşleri ve ev ile ilgili nihai kararları işin sonuca ulaşmasına sağlıyor. Her ne kadar cinsiyetlere göre tapu dağılımlarında erkekler önde gözükse de konut satışlarında kadınların rolü büyüktür” dedi.