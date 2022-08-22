18. Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklaşa düzenlediği 18. Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu’nun startı verildi.

Dünyanın farklı üniversitelerinden akademisyenlerin katılacağı ve aralıksız 18 yıldır gerçekleştirilen programın ilk oturumu BUÜ Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nde yapıldı. 22-24 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan etkinliğin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, akademisyen, kursiyer ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, böylesine kıymetli bir programa ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti. Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu çerçevesinde son derece önemli akademisyenleri üniversitede ağırlayacak olmanın kendileri için ayrı bir onur olduğunun altını çizdi. Bursa Uludağ Üniversitesi hakkında kısa bir bilgilendirme konuşması da yapan Rektör Kılavuz; “Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından birisiyiz. Yaklaşık 50 yıllık bir akademik deneyime sahibiz. 4 temel alanda eğitim-öğretim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni öğrencilerimizle birlikte 73 bin öğrenci ile Türkiye’nin en kalabalık üniversitesi olacağız. Ayrıca aftan gelecek öğrencileri de dikkate alırsak bu rakam 80 binlere dayanacak. 7 bin 500 civarında da akademik ve idari personelimiz var. Yani genel anlamda 85 bin nüfuslu küçük bir Anadolu şehriyiz” diye konuştu.

“Mezunlarımız istihdam sıkıntısı çekmiyor”

Aynı zamanda bir Araştırma Üniversitesi olduklarının altını çizen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, YÖK verileri neticesinde ülke genelinde toplam 23 üniversitenin Araştırma Üniversitesi yapıldığını açıkladı. BUÜ’nün de bu kategoride alındığına vurgu yapan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Bu üniversiteler arasında 14. sırada yer alıyoruz. Üniversitemizin potansiyeli, lokasyonu ve şehirdeki gücü dikkate alındığı zaman maalesef bulunduğumuz yeri beğenmiyoruz. Çok daha iyi konumda olabileceğimize inanıyoruz. Türkiye’de yükseköğretim görmek isteyen bunca gencimizin öğrenim ihtiyacını karşılamak gibi özel ve önemli bir görevimiz var. Bu kimsenin göz ardı edemeyeceği bir gerçek. Kontenjanlarımızın fakülte bazında yüzde 99,6’sı, önlisans bazında ise yüzde 100’ü dolmuş durumda. Büyük bir talep görüyoruz. Sadece meslek yüksekokullarımızda 21 bin 500 öğrencimiz var. Bu bizi bir yönüyle sıkıntıya uğratıyor, ancak diğer yönüyle de sanayinin ihtiyaç duyduğu ara eleman probleminin çözümünde hayati bir sorumluluk üstlendiğimizi gösteriyor. Mezunlarımız da başta Bursa sanayi ve kamu sektörü olmak üzere istihdam imkanlarına kolaylıkla ulaşabiliyor. Bu bizim hiç şikayetçi olmadığımız bir özelliğimiz. Üniversite olarak da asli görevimizi yerine getirdiğimizi gösteriyor. Ancak öte yandan Araştırma Üniversiteleri arasında bizi en zorlayan konuların başında gelmektedir. Sadece meslek yüksekokullarımız Türkiye’deki bir çok üniversiteden daha fazla öğrenci kapasitesine sahiptir” açıklamasında bulundu.

“Duayen isimler katılıyor”

BTSO’nun da destek verdiği kurs, 22 - 24 Ağustos 2022 tarihlerinde BUÜ Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nde, 23 Ağustos tarihinde ise BTSO Seminer Salonu’nda gerçekleştirilecek.Alanda uzman ve sektörün yakından tanıdığı Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Prof. Dr. Yunus A. Çengel, Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Prof. Dr. Adnan Midilli ve Prof. Dr. Mustafa Özilgen’in ana konuşmacı/eğitimci olarak ders vereceği 18. Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursuna ayrıca Prof. Dr. Akın B. Etemoğlu, Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç ve Prof. Dr. Ziya Söğüt de katkıda bulunacak.

18. Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu; alana ilgi duyan ve kendini geliştirmek isteyen tüm enerji gönüllüleri ile lisans/lisansüstü düzeydeki araştırmacı, akademisyen ve sektör profesyonellerinin katılımına açık olarak devam ediyor. Ayrıca kurstan elde edilecek tüm gelir Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı tarafından öğrencilere “burs” olarak dağıtılacak.