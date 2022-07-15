15 Temmuz şehitlerini Bursa’da anıldı

Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitler dualarla anıldı.

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişiminin 6. yılında tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da şehitler dualarla anıldı. Gün boyunca şehitliklerin ziyaret edilmesi ve fotoğraf sergilerinin ardından gece de belgesel gösterimi yapıldı. Şehitler için Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa yaptığı konuşma dev ekranlarla seyredildi.

Bursa Valiliği önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na mehter marşları eşliğinde gelen kalabalığa seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "15 Temmuz gecesi yaşanan darbe kalkışmasının ardından, ellerimizde Türk Bayraklarıyla meydanlara koşarak irademize sahip çıktık. Darbeye kalkışanlara karşı halkımızın verdiği tepki, şanlı tarihimize yeni kahramanlıklar eklerken, demokrasi tarihini yeniden şekillendirecek ve dünyaya örnek olacak bir destan yazıldı. 15 Temmuz sonrasında milletimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde tek devlet, tek vatan, tek bayrak ve tek millet kavramları etrafında nasıl millet olacağını tüm dünyaya gösterdi. Türkiye’nin yakın tarihine kara bir leke olarak yazılan, ancak Türkiye’nin aydınlık geleceği adına bir dönüm noktası olan 15 Temmuz günü yaşananlar hiçbir neslin hafızasından silinmeyecektir. 15 Temmuz’u asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. 252 vatan evladının şefaatlerine rabbim bizi nail eylesin. Tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Bu şehir Osmanlıyı kuran şehirdir. Bu şehrin toprakları şehit kanlarıyla sulanmıştır. Her 15 Temmuz’da bir araya gelmek, bu iradeyi koymak çok kıymetli ve değerlidir. Bu tablo, bu millete ve devlete el kalkamayacağının en önemli göstergesidir" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere aziz milletimizin feraseti, cesareti ve kahramanlığı ile Allah’a hamd olsun ki darbe girişimini bertaraf ettik. İlk günden itibaren birimi ve her ferdi ile bu onurlu ve dik duruş içerisinde layık olduğu yeri alan vatanına, milletine ve bayrağına hayatı pahasına sahip çıkan değerli vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından belgesel gösteriminde alandaki vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Program, 00.13’te sala okunmasının ardından sona erecek.