banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Rusya'da uçak radardan kayboldu!
Rusya'da uçak radardan kayboldu!

15 Temmuz için zirveye yürüdüler

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında zirve yürüyüşü düzenledi.

BURSA 16.07.2021, 15:46
15 Temmuz için zirveye yürüdüler
banner502

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında zirve yürüyüşü düzenledi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Kulübü, 15 Temmuz’u zirvede andı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anma zirve tırmanışı düzenlendi. Faaliyete İnegöl Belediye Spor Kulübünden 11 sporcu katıldı. Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu’nun da zirvede katıldığı İnegöl Belediyespor ekibi, sabah başlayan yürüyüşte 12.00’da zirvede Bursa’dan gelen kulüpler eşliğinde düzenlenen anma programında da yer aldı. İnegöl ekibi daha sonra 12.30’da Kilimli Gölden Alaçam’a inerek toplamda 30 kilometrelik parkuru yürüyerek Alaçam’da etkinliği sonlandırdı.
Yorumlar (0)
31°
açık
banner501