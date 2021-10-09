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130 yıldır alem yapıyorlar

Bursalı alem ustası Rıza Akbalış, 3 kuşaktır atalarından kalma 130 yıllık mesleğini, kardeşiyle beraber büyük bir aşkla sürdürüyor.

BURSA 09.10.2021, 09:42
130 yıldır alem yapıyorlar

Bursalı alem ustası Rıza Akbalış, 3 kuşaktır atalarından kalma 130 yıllık mesleğini, kardeşiyle beraber büyük bir aşkla sürdürüyor.

57 yaşındaki zanaatkâr Rıza Akbalış, Abdal Mahallesi’nde bulunan 80 yıllık dükkânında, cami, minare, şadırvan, minber, kubbe alemleri ve şamdan yapıyor. Telefonla sipariş alıp dünyanın her tarafına kargoyla gönderiyor. Gönderdiği ülkeler arasında Romanya, Macaristan, Fransa, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve Amerika yer alıyor. Türkiye genelinde alem yapan sadece beş kişi kaldığını belirten Akbalış, kendi ailesinin 130 yıldır bu mesleği icra ettiğini anlattı.

Rıza Akbalış, "3 kuşaktır atalarımızdan kalan 130 yıllık mesleğimizi kardeşimle beraber sürdürüyoruz. Dünyanın her tarafına telefonla sipariş alıp kargoyla yolluyoruz. Ayrıca Turizm ve Kültür Bakanlığı’ndan devlet sanatçısı unvânını da aldım. Yaptığımız alemler bakır olduğu için 300 seneye kadar dayanıyor ve çürümüyor. En küçük alem yirmi beş santimden başlıyor, iki buçuk metreye kadar çıkıyor. Ulucami, Yeşil Cami, Orhan Cami ve Emir Sultan Camii’nin alemleri karardığı için onları da onardık. Son zamanlarda ise Allah ve Muhammed yazılı şamdanlar yapıyoruz. Yetiştirecek çırak bulmakta hakikaten zorlanıyoruz. Devletimizden hem maddî, hem de eleman yetiştirme bakımından destek bekliyoruz. Çocukların kaybolmaya yüz tutan mesleklere yönlendirilmesiyle bu iş çözülebilir’’ dedi.

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