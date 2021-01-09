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13 bin adet doldurulmuş satışa hazır makaron ele geçirildi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde büfeden kaçak olarak doldurup sigara satışı yapan işyerine baskın yapıldı. Baskında 13 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
BURSA 09.01.2021, 20:18
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde büfeden kaçak olarak doldurup sigara satışı yapan işyerine baskın yapıldı. Baskında 13 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda Akhisar Mahallesinde Büfeden kaçak olarak doldurulup sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine bahse konu iş yerine baskın yapıldı. Baskında işyerinde yapılan kontrollerde 13 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi U.Y. isimli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında şahıs gözaltına alındı olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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