1050 Konutlar’da dönüşümün ayak sesleri

1050 Konutlar kentsel dönüşümünde düğümü yeni imar planı değişikliği ile çözen Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki riskli yapıların ortadan kaldırılmasına da destek veriyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylı riskli yapı tespitleri bulunan 5 katlı binanın yıkımı, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Hatırlanacağı üzere bölge, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiş ve 2013 yılında Büyükşehir tarafından hazırlanan dönüşüm projesi bölge halkı tarafından kabul görmemişti. 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın zemin+5 kat olarak tasarladığı ve ‘o zaman için’ hak sahiplerine 130 bin TL borçlanma ile kira yardımlarını içeren teklif de vatandaşlar tarafından kabul edilmemişti. Depremde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan binalarda dönüşümün bir an önce sağlanması için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, tüm blokların kendi parselinde dönüşebileceği, zemin+7 kat olacak şekilde plan değişikliğine gitti. Verilen bu yeni imar hakkı ile her mülk sahibi bir müteahhitle anlaşma imkânına sahip olurken; yapıların oturumları, mimarisi, silueti ve cepheleri gibi her türlü detay düşünülerek planlama yapıldı. Yeşil alanlar, okullar, camiler, sağlık tesisleri ve mevcut yollar ‘olduğu gibi’ korundu. Hazırlanan planlar öncelikte 1050 konutlardaki hak sahiplerine sunuldu. Anket çalışması ile 229 bloktaki 2 bin 290 hanenin yüzde 90’ına ulaşılırken, ankete katılanların yüzde 96’sı da plan değişikliğine olumlu görüş verdi. Bölge halkı tarafından merakla beklenen plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz yıl eylül ayı toplantısı ikinci oturumunda oy birliğiyle kabul edilmişti.

İlk bina yıkıldı

Böylelikle ‘vatandaşların yatırımcılarla karşılıklı uzlaşarak’ yerinde dönüşümün gerçekleşmesine imkan sağlayacak ortam sağlanırken, bazı inşaat firmaları bölgeye özel proje taslakları oluşturmaya başladı. Alandaki mevcut sağlıksız yapıların ortadan kaldırılması en temel zaruretlerden biri olurken, Büyükşehir Belediyesi bu konuda bölge sakinlerini yalnız bırakmadı. Yıkım faaliyetleri konusunda gerekli desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylı riskli yapı tespitleri bulunan 200 metrekare taban alanlı 5 katlı binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımı yapılan binada hak sahipleri kira yardımı veya kredi desteği gibi imkanlardan da faydalanma imkanı bulurken, binanın yıkılması ile birlikte hem bölgedeki önemli bir risk ortadan kaldırıldı hem de bir anlamda dönüşümün de startı verildi.

En büyük dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uzun yıllar konuşulmasına rağmen bir türlü çözüm üretilemeyen 1050 Konutlar dönüşümü için titiz bir çalışma yaptıklarını ve hak sahiplerini mutlu edecek formül ürettiklerini söyledi. Bugüne kadar yapılan çalışmaların hak sahiplerince kabul edilmediğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Kendimize özgü ve çok fazla kat artırmadan bir çalışma yaptık. Daire daire gezerek, hak sahiplerinin yüzde 90’ına ulaştık ve bunun da yüzde 96’sından onay aldık. Plan değişikliğimiz meclisten oybirliğiyle geçti. Bana göre, 420 dönümlük alanda belki de Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümlerinden bir tanesini yapacağız. İnşallah kısa süre içerisinde, Bursa’ya örnek olacak bir dönüşüm olacağına inanıyorum. Başından sonuna kadar moderatörlük yapacağız. Sadece plan değişikliği değil, bölgedeki mevcut riskli yapıların ortadan kaldırılması konusunda da gerekli desteği veriyoruz” dedi.