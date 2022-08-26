10 yılda 550 milyon litre su tasarrufu sağladı

Nestlé Waters, suyun geleceği ve sürdürülebilir yönetimi için su tasarrufu sağlamaya yönelik çalışmalarını artırdı. Bursa Kestel’de bulunan fabrikasında 10 yılda yaklaşık 550 milyon litre su tasarrufu sağlayan şirketin Türkiye Genel Müdürü Michel Beneventi Dünya Su Haftası’nda, “Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras su” dedi.

Waters, Türkiye’de sürdürülebilir su yönetimi için çözüm üretilmesi amacıyla yerel su kullanıcıları, paydaşlar ve küresel uzmanlarla birlikte çalışıyor. Yaklaşık 10 yıldır suyun geleceğinde kalıcı bir fayda sağlayacak tasarruf çalışmalarına odaklanan şirket, Bursa’nın Kestel ilçesinde bulunan Erikli Su Fabrikası’nda 10 yılda paydaşlarıyla gerçekleştirdiği farklı projelerle yaklaşık 550 milyon litre su tasarrufu sağladı.

“Su dolumunda kayıpları azalttı”

Nestlé Waters Türkiye, üretim sürecinde suyu daha verimli şekilde kullanmak amacıyla birden fazla proje yürütüyor. Özellikle suyun geri kazanımını önceliklendiren ‘Su Görevi Projesi’yle (Water Task) ile 250 milyon litre su tasarrufu sağlayan Şirket, damacana yıkama sistemlerinde aynı hijyenik etkiye sahip tasarruflu nozul sistemleri kullanıyor. Bu sayede yaklaşık 150 milyon litre su tasarrufu elde edilen fabrikada, ayrıca dolumdaki kayıpların azaltılması amacıyla Net İçerik (Net Content) projesi uygulanıyor. 6 yıldır kullanılan bu yöntemle de şu ana kadar 150 milyon litre su geri kazandırıldı.

“Suyun verimli yönetiminden de sorumluyuz”

Gelecek nesillere bırakılabilecek en değerli mirasın su olduğunu ifade eden Genel Müdür Michel Beneventi, bu sene 23 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında kutlanan Dünya Su Haftası’nda şunları söyledi; “Gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakmak amacıyla sürdürülebilirliği yaptığımız işin merkezine koyuyor, Türkiye operasyonlarımızda da su kaynaklarını daha etkin yönetmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımızda sadece ürünlerimize değil, tüm tedarik zincirine odaklanıyoruz. Kaynağından başlayarak tüketicimize ulaşana kadar geçen tüm süreçlerde suyun en verimli şekilde yönetilmesi için sorumluluk alıyoruz. Bunun için de paydaşlarımızı da içine alan, gerekli kurumlarla iş birliği yaptığımız geniş stratejiler ve hedeflerle hareket ediyoruz. Erikli markamızla ‘Korumamız Gerekli İnisiyatifi’ çatısı altında başlattığımız, lezzetimizin kaynağı olan Uludağ’ın doğal zenginliklerine sahip çıkmaya yönelik projemiz, kurumsal hedeflerimizin en etkin örneği.”

Son 30 yıldır Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü (SIWI) tarafından organize edilen Dünya Su Haftası, suyun geleceği ve su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla dünya çapında kutlanıyor. Böylece, insanların su kullanım alışkanlıkları üzerinde kalıcı etkiler oluşturması, konu ile ilgili farkındalığın ve su tasarrufuna yönelik çalışmaların artırılması amaçlanıyor.