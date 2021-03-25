10 bin öğrenciye iklim değişikliği eğitimi

Mustafakemalpaşa’da aynı anda 10 bin öğrencinin katıldığı uzaktan eğitim semineri düzenledi. Eğitime bazı öğrenciler sınıflarından, bazı öğrenciler ise evlerinden katıldı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen eğitimde iklim değişikliği, küresel ısınma ve enerji verimliliğine dikkat çekilerek ilçedeki 31 ilk ve ortaokulda öğrenim gören öğrenciler bilgilendirildi. Uzaktan eğitim sisteminden faydalanılarak başlatılan çalışmalarda bilinçlendirme ve öğrencilerde farkındalık oluşturulması hedeflenirken, Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın mesajı da dikkat çekti.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın tüm canlıların hayatını tehdit ettiğini söyleyen Başkan Kanar, “Dünyanın geleceği içinde bulunduğumuz bugünlerde çevreye verilen değer ile şekillenecektir” dedi.