1 litre atık yağ getirene 10 litre Uludağ suyu hediye

Yıldırım Belediyesi, gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl binlerce ton atığın geri dönüşümünü sağlayan Yıldırım Belediyesi, Kirletmeyin, Dönüştürün sloganıyla ‘1 Litre Bitkisel Atık Yağ Getirene 10 Litre Su Hediye’ kampanyası başlattı. 30 Kasım’a kadar sürecek kampanya çerçevesinde 1 litre atık yağ toplayıp ekiplere teslim eden tüm vatandaşlara 10 litre su hediye edilecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması adına öncü projelere imza attıklarını söyledi. Türkiye’de her yıl yaklaşık 2 milyon ton bitkisel yağ tüketildiğini ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu yağların kullanımı sonucunda ise yıllık olarak yaklaşık 400 bin ton atık yağ oluştuğu tahmin edilmektedir. 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Mevcut su kirliliğinin yüzde 25’i atık yağlardan kaynaklanmaktadır. Dünya su kıtlığı ile karşı karşıya. Suyumuzu tasarruflu kullanmak ve kaynaklarımızı korumak zorundayız. Yıldırım Belediyesi olarak, bu anlamda suyumuzu korumak için çalışmalar yürütüyoruz. Atık yağlarınız suya dönüşüyor sloganıyla 1 litre atık yağ getiren vatandaşlarımıza 10 litre su hediye ediyoruz. Bu kampanya ile sınırlı olan su kaynaklarımızı korurken, vatandaşlarımızın da bilinçlenmesini sağlıyoruz. Bu alanda fark oluşturan projelerimizi artırarak, öncü belediye olmayı sürdüreceğiz. Bu çalışma bir belediyecilik hizmetinden ziyade bizim gelecek nesillere borcumuzdur. Unutmayalım ki yeşil ve temiz bir dünya atalarımızın bize mirası değil, çocuklarımızın emanetidir” diye konuştu.