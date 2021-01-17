banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Bursa'nın tarihi yerleri karlar altında kaldı

Güncel 17.01.2021, 17:29
Bursa'nın tarihi yerleri karlar altında kaldı
1/43

Bursa’da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı devam ediyor. Pandemi kısıtlaması ile boş kalan cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, tarihi yerlerde havadan görüntülendi.