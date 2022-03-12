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Bursa'da kar altında penguenlerin beslenme saati!

Güncel 12.03.2022, 10:42
Bursa'da kar altında penguenlerin beslenme saati!
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde soğuğu seven hayvanlar mart ayında yağan karın keyfini çıkarıyor. Kar yağışına aldırış etmeden görevliler tarafından beslenen penguenler, havuzlarında kar yağışının mutluluğunu yaşıyor.