Bursa'da bir okulda dansözlü eğlence yaptılar!

MEB'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'daki bir okulda düzenlenen dansözlü eğlenceye ilişkin, ''Resmi Gazete'de yayınladığımız değişiklikle, okul aile birliklerinin yapmış olduğu tüm sosyal etkinliklerde mutlaka okul müdüründen izin alınacak ve denetime tabi olacaklar. Burada kritik olan diğer bir konu da ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz'' dedi.

"MANEVİ DEĞERLERİMİZE TEZAT TEŞKİL EDEN HİÇBİR ETKİNLİĞE İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Geçen haftalarda Bursa'da bir haber yansıdı. Önce imam hatip okulunda diye bilgi geldi, daha sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Ortada bir eksiklik var. Okul aile birliklerimiz, okul müdüründen herhangi bir izin almadan etkinlik düzenleyebiliyordu. Dün Resmi Gazete'de yayınladığımız değişiklikle, okul aile birliklerinin yapmış olduğu tüm sosyal etkinliklerde mutlaka okul müdüründen izin alınacak ve denetime tabi olacaklar. Burada kritik olan diğer bir konu da ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz."