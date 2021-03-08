Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor

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Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 500 kadın polis, suçlularla mücadele ederek şehrin güvenliğini sağlıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan 500 kadın polis, şehrin güvenliği için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Asayişten trafiğe, atlı timlerden narkotiğe, yunuslardan şahinlere kadar şehrin her noktasında görev yapan kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadın Gününü de unutmadı. Trafikte kadın şoförleri durdurarak çiçek veren polisler, kadınların gününü kutladı.