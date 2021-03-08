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Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
Güncel
08.03.2021, 12:53
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Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
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