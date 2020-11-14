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Zeytin Dalı şehidinin ismi Kızılkaya’da yaşatılıyor

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan er Muhittin Talha Çalışkan’ın İsmi Kızılkaya da yaşatılıyor.

BURDUR 14.11.2020, 10:31
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Zeytin Dalı şehidinin ismi Kızılkaya’da yaşatılıyor

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan er Muhittin Talha Çalışkan’ın İsmi Kızılkaya da yaşatılıyor.

Kızılkaya Belediyesi Lojmanları inşaat çalışmaları tamamlandı. Mili Emlak Genel Müdürlüğü’nden, Kızılkaya Belediyesine tahsisi gerçekleşen sağlık ocağı lojmanlarının, bir süredir devam eden inşaat çalışmaları sona erdi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kızılkaya Belediye başkanı İlkay Güngör, "Atıl durumda olan, uzun yıllardır kullanılmayan ve kaderine terk edilen binayı tekrar kullanılabilir hale getirirken, bizlerden desteğini esirgemeyen Burdur Milletvekilimiz Yasin Uğur’a , İl Başkanımız Hikmet Ökte’ye ve hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz. Bucaklı hemşerimiz Şehit Muhittin Talha Çalışkan’ın adını verdiğimiz lojmanlarımızın da beldemize hayırlı olmasını dilerim." dedi.
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