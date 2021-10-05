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Yol kontrolünde durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı

Burdur’da rutin yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araçtaki 2 şahsın hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yapılan aramada tarihi eserler ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan eserlere el konulurken şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

BURDUR 05.10.2021, 15:11
Yol kontrolünde durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı

Burdur’da rutin yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araçtaki 2 şahsın hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yapılan aramada tarihi eserler ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan eserlere el konulurken şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Eylül Çarşamba günü Kışla Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta bulunan R.A ve H.K isimli şahısların hal ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yapılan aramada, 1 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Haç şeklinde obje, 1 adet figürlü kadın heykeli ile 1 adet alan tarama cihazı bulunarak el konuldu.

Olayla ilgili araçta bulunan R.A. ve H.K. isimli şahıslara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefetten işlem yapıldı. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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