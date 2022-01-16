Son Dakika
Muharrem İnce’den CHP’ye eleştiri: “Erken seçim isteyip, kendi kurultayınızı erteliyorsunuz. Sizin tek derdiniz koltuk”
Yeşille beyazın birleşmesi kendine hayran bıraktırdı
Burdur’da kar yağışının ardından yeşil ile beyaz buluştu. Drone ile görüntülenen eşsiz manzara kendine hayran bıraktırdı.
BURDUR 16.01.2022, 15:46
Burdur’da kar yağışının ardından yeşil ile beyaz buluştu. Drone ile görüntülenen eşsiz manzara kendine hayran bıraktırdı.
Burdur’un 1238 rakıma sahip Altınyayla ilçesi kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Yeşil ağaçların kar beyaz ile bütünleşmesi ise doğaseverler tarafından drone ile kayda alındı. Eşsiz manzara ise görenleri kendine hayran bıraktırdı.