Yeni yılın ilk tatlıları, polis ve basın mensuplarına
Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Alb. Hakan Başaklıgil ile beraber Cumhuriyet Meydanı’nda polis ekiplerine tatlı ikramında bulundu. Ümit Bitirik, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan polis ekiplerinin yeni yılını kutladı.
Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Alb. Hakan Başaklıgil ile beraber Cumhuriyet Meydanı’nda polis ekiplerine tatlı ikramında bulundu. Ümit Bitirik, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan polis ekiplerinin yeni yılını kutladı.
Burdur’da yılbaşını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Cumhuriyet Meydanı’nda 2021 yılına ailelerinden ayrı giren polis ekiplerinin yeni yılını kutladı. Burdur İl Jandarma Komutanı ile beraber Cumhuriyet Meydanı’na gelen Ümit Bitirik, “Yeni yılı sokakta vatandaşın, milletin selameti için geçiriyorsunuz. Sizlere, çocuklarınıza, ailenize hayırlı, uğurlu bir yıl olsun. Memleketinizin selameti için bugün çocuklarınızdan ayrı yeni yılı aldığınız görevlerle beraber yer alarak Jandarma ekipleri ile beraber geçiriyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.Polis ekiplerinin ve basın mensuplarının yeni yılını kutlayan Ümit Bitirik, 2021 yılının daha güzel geçmesi temennisiyle tatlı ikramında bulundu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
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|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
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|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
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|19
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|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
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|14
|16
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|14
|15
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|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
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|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Newcastle
|15
|19
|15. Crystal Palace
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|14
|35
|2. Real Madrid
|16
|33
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|16
|23
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
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|18
|12. Athletic Bilbao
|16
|18
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|16
|18
|14. Getafe
|15
|17
|15. Elche
|14
|16
|16. Eibar
|16
|16
|17. Valencia
|16
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12