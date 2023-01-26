Yabancı turistlerden Gölhisar’da sürek avı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği himayelerinde, İspanya, Almanya, Danimarka, Finlandiya’dan da avcıların katıldığı sürek avı gerçekleştirildi.

Özellikle geçtiğimiz 2 yıl içinde yaşanan kısıtlama ve sokağa çıkma yasağının etkileriyle popülasyonları hızlıca artan domuzlar hem üreticilere hem de ilçe merkezinden uzak alanlarda kalan bahçelere zarar veriyorlardı. Bu çerçevede domuz popülasyonun dengede kalması maksadı ile Gölhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve Gölhisar Avcılar Kulübü organizesinde 2022-2023 yılları sürek avı programı gerçekleştirildi.

Gölhisar av sahası sınırları içerinde yaklaşık 120 avcının katıldığı sürek avında aynı zamanda av turizmi maksadı ile ilçemize İspanya, Almanya, Danimarka ve Finlandiya’dan gelen avcılarda bulundular. Yaban domuzu popülasyonun dengelendiği avdan ise geriye çekilen hatıra fotoğrafları kaldı.