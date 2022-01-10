Yaban hayat için 600 kilogram yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parkalar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler Burdur’da yaban hayatta yaşamını sürdüren canlılar için yemleme çalışması yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parkalar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şubesine bağlı ekipler Büğdüz Köyü civarı ve Kozluca Devlet Avlağında yaban hayatta yaşamını sürdüren canlılar için yemleme çalışması yaptı. Ekipler farklı noktalara 500 kilogram yonca balyası ve 100 kilogram buğday olmak üzere toplamda 600 kilogram yem bıraktı.