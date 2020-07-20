Vali Arslantaş talep ve sorunları dinledi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, katıldığı Halk Toplantısı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve sorunları dinledi.

Pandemi tedbirleri dolayısıyla bir süre ara verilen, ’Halk Toplantıları’ Mısırlılar Evi’nde yeniden düzenlendi. Toplantıya Vali Ali Arslantaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ramazan Erdim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar, Burdur 1. ve 2. organize sanayi bölgesi temsilcileri katıldı. İlk halk toplantısını yapan Vali Ali Arslantaş, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bütün kurumlar olarak vatandaş memnuniyetini esas alıp, çözüm odaklı bir anlayış içerisinde çalışacaklarını vurguladı.

Bundan sonraki süreçte de belirlenen günlerde yapılmaya devam edecek Halk Toplantılarına katılmak isteyen vatandaşlar, valiliğin açık kapı uygulamasına müracaat edecek. Toplantı öncesinde açık kapı görevlileri vatandaşları gün, saat ve yerle ilgili bilgilendirecek.