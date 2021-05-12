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Vali Arslantaş, sağlık çalışanları ile sahur yaptı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları ile sahur yaptı.

BURDUR 12.05.2021, 13:02
Vali Arslantaş, sağlık çalışanları ile sahur yaptı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları ile sahur yaptı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Ramazan ayının son gününde sağlık çalışanları ile bir araya gelerek sahur yaptı. Burdur Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları ile bir süre sohbet eden Vali Arslantaş, sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde gösterdikleri üstün gayret ve özverileri dolayısıyla ayrıca teşekkür etti.

Sohbet sırasında Ramazan süresince saat 24.00’e kadar uygulanan aşılama süreci ile ilgilide bilgiler alan Vali Arslantaş, Ramazan Bayramlarını kutladığı tüm çalışanlara sağlık içerisinde mutlu huzurlu bayramlar diledi.
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