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Vali Arslantaş, Orman Evi’ni ziyaret etti
Burdur Valisi Ali Arslantaş, Yeşilova’da bulunan Orman Evi’ne ziyarette bulundu.
BURDUR 04.01.2021, 17:49
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Burdur Valisi Ali Arslantaş, Yeşilova’da bulunan Orman Evi’ne ziyarette bulundu.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve İl Özel İdaresi tarafından yenileme ve çevre düzenleme çalışması tamamlanan Orman Evi’nde incelemede bulunan Vali Arslantaş, buradaki incelemelerinin ardından Yeşilova Kaymakamlığına ziyaret etti.
Vali Arslantas, Kayadibi Mahallesi ile Doğanbaba Köyü arasında kalan Orman Evi ve çevresinde tamamlanan çalışmalarla ilgili Kaymakam İsmail Alsancak’tan bilgi aldı.
Projesi İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan veyüzde 75’i BAKA destekleri ile tamamlanan, Salda Gölü manzarasında nezih bir mesire alanı görünümüne kavuşan alanın hayırlı olmasını dileyen Vali Arslantaş, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.Vali Arslantaş inceleme sonrası Kaymakam Alsancak’ı makamında ziyaret ederek Yeşilova İlçesindeki yürütülen çalışmalar, pandemi süreciyle ilgili İlçede uygulanan tedbirler ile hastalığın İlçede ki seyri ile ilgili Alsancak’tan bilgi aldı.
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