Vakıf binasından elektronik eşya çalan 2 şüpheli tutuklandı

Burdur’da bir vakıf binasından 7 bin lira değerinde elektronik eşya çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince çaldıkları malzemeyle yakalandı. Şüphelilerden 1’i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ağustos Pazar günü Şirinevler Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir vakıf binasından 7 bin lira değerinde elektronik eşya çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yapılan araştırma neticesinde şüphelilerin B.Ş., M.B. ve K.I. olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıslar, 24 Ağustos Çarşamba günü çaldıkları malzemeyle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden K.I., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.Ş. ve M.B., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.