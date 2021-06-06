Tüplü ocaktan yangın çıktı, ekipler seferber oldu

Bucak’ta bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Burdur’un Bucak ilçesi Çukur Mahallesi’nde bir evde yangın çıktı. İsa Kahraman’a ait olduğu belirlenen evde çıkan ev yangınına Bucak Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Mutfakta bulunan tüplü ocaktan çıktığı belirlenen yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden kısa sürede söndürüldü.