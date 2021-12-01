Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Burdur’da uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur’un Bucak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya-Burdur Karayolu üzerinde yol kontrol ve arama uygulaması düzenledi. Uygulamada narkotik madde arama köpeğinin tepki verdiği bir araç ve araçtaki 3 şahsın üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda araçta ve şüphelilerden Ş.Y. ve H.M’nin üzerinde 15 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.