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- Fatih Balat’ta bulunan iki katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Yoldan geçen kimsenin olmaması bir facianın önüne geçerken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fatih Balat’ta bulunan iki katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Yoldan geçen kimsenin olmaması bir facianın önüne geçerken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Burdur’da uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
BURDUR 01.12.2021, 17:46
Burdur’da uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
Burdur’un Bucak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya-Burdur Karayolu üzerinde yol kontrol ve arama uygulaması düzenledi. Uygulamada narkotik madde arama köpeğinin tepki verdiği bir araç ve araçtaki 3 şahsın üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda araçta ve şüphelilerden Ş.Y. ve H.M’nin üzerinde 15 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.