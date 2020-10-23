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Sağlık Müdürü Aygören Gölhisar da Kovid-19 İlçeler toplantısını yaptı.
SAĞLIK MÜDÜRÜ AYGÖREN GÖLHİSAR DA KOVİD-19 İLÇELER TOPLANTISINI YAPTI.
BURDUR 23.10.2020, 16:52
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Burdur İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Reha Sermed Aygören başkanlığında, Gölhisar Bölge değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gölhisar Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda bölgede gerçekleştirilen korona virüsle mücadele çalışmaları başta olmak üzere yapılan sağlık hizmetleri hakkında istişarelerde bulunuldu, sağlık hizmetlerine yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. İl Sağlık Müdürü Aygören, toplantı sonrası Gölhisar Devlet Hastanesi Acil Servis ve Covid-19 Servisini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
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