Polisler ve çocuklar el ele uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenlendi. “Gençlik ile El ele” adlı uçurtma şenliğinde polisler çocuklarla uçurtma uçurdu. Etkinliğe 3 okuldan 100 civarında öğrenci katıldı.

Burdur Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün başlattığı Çocuk Dostu Polis mantığı çerçevesinde Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde bugün burada uçurtma şenliğinde çocuklarımızla polisimizin karşılıklı birbirlerine sevgilerini saygılarını ortaya koydukları, polisimizin toplumla birleşimini ortaya koyduğu bir güzel projede beraberiz. Çocuklarımıza mutlu bir gelecek diliyoruz, onların mutlu geleceğini de inşallah polisimizle, jandarmamızla, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ise "Proje çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı jandarma teşkilatımız ile çalışıyoruz. Şu anda 3 okulumuzdan 100 çocuğumuz var. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri Sitesi’nde kalan çocuklar var. Bu yaklaşık üç aydır devam eden bir projedir. Bugün de aşamalarından biri olan Uçurtma Şenliğindeyiz. Bundan sonraki etkinlikler için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Göl Polis Dinlenme Tesislerinde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, öğretmenler, öğrenciler ve polisler katıldı.