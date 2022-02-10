Minikler hem eğlendiler hem de trafik kurallarını öğrendiler

Burdur‘un Gölhisar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında okullarda öğrencilere trafik ve yaya güvenliği üzerine eğitim programları başladı. Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gölhisar Adnan Menderes İlkokulu öğrencilerine verdiği trafik eğitimi eğlenceli anlara sahne oldu. Okulda sınıf sınıf verilen eğitimlerde öğrencilere trafik konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Yaya güvenliği, yaya geçidi kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, yaya geçidi kullanılırken dikkat edilmesi gereken konularda video sunumlarıyla verilen eğitimlerde minikler eğlenceli anlar yaşadılar.

Soru-cevap şeklinde de öğretilerin pekiştirildiği eğitimlerde minikler trafik polisleriyle hem sohbet etme imkânı buldular hem de kafalarına takılan soruları ekiplere yönelttiler. Ayrıca Gölhisar Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere ’Kırmızı Düdük’ uygulaması da hatırlatılarak trafik kurallarına uymayanlara uyarmaları gerektiği de hatırlatıldı.