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Meteoroloji Burdur için ’Sarı’ uyarı verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Burdur için sarı uyarı verdi. Kuvvetli yağışlar beklendiğini belirten açıklamada vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.
BURDUR 26.11.2021, 17:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Burdur için sarı uyarı verdi. Kuvvetli yağışlar beklendiğini belirten açıklamada vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Burdur’da 27 - 28 Kasım tarihleri arasından kuvvetli yağış beklendiğini belirterek Sarı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli şeklinde metrekareye 51-75 kilogram yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmadır" ifadeleri yer aldı.