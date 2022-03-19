Burdur’da Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek ‘Hafız’ olan 69 öğrenciye merasim düzenlendi.

Burdur’da hafızlığını tamamlamış kız ve erkek öğrenciler için hafızlık merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde hafızlığını tamamlamış öğrencilere belgeleri verildi.

Merasimde konuşan Burdur İl Müftüsü Enver Türkmen “ İl merkezimizde, Bucak, Gölhisar ve Altınyayla İlçelerimizde yatılı kız ve erkek Kur’an kurslarımızda hafızlığını ikmal edip belgesini alan 69 öğrencimizin hafızlık icazet merasimindeyiz. Öğrencilerimizin arasında 10 tane proje hafızlık öğrencilerimiz var. Bizim Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz çalışmada hem ortaokulda örgün olarak okuyan hem de hafızlığına devam eden öğrencilerimiz var” şeklinde konuştu.

Programda öğrenciler ilahi, hadisler ve sureler de okudu.