KOSGEB Burdur’dan rekor destek ödemesi

Burdur KOSGEB Müdürlüğü tarafından 2021 yılında bir önceki yıla göre destek verilen işletme sayısında yüzde 215, destek tutarında yüzde 265 artış gerçekleştirdi.

Burdur’da 2021 yılında, 352 adet işletmeye 6 milyon 326 bin 590 TL destek ödemesi gerçekleştirilirken, 2021 yılında gerçekleşen bu ödeme ile İlimizde bugüne kadar yıllık bazda verilen en yüksek destek rakamına ulaşıldı. Burdur’da 2021 yılında bir önceki yıla göre destek verilen işletme sayısında yüzde 215, destek tutarında yüzde 265 artış gerçekleşti. Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, KOSGEB Burdur Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu başarıda emeği geçen KOSGEB Burdur Müdürü Davut Tolga Uğur’un şahsında tüm KOSGEB personelini tebrik ederek, yapılan desteklerden, faydalanan KOBİ’ler, işletmeler ve girişimcilere hayırlı olsun” dedi.

Yeni yılda da KOSGEB hizmetlerinin başarılı bir şekilde devam edeceğini belirten Vali Arslantaş, ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan KOBİLER ile Burdurlu girişimciler ve işletmelerin KOSGEB desteklerinden faydalanmaları çağrısında bulundu.