Kızılkaya spor turizmine açılıyor

Burdur’un Kızılkaya beldesinde spor turizmi için harekete geçilirken, bölgedeki ilk yamaç paraşütü uçuşunu milli paraşütçü Arif Kemal Buhara yaptı. Belediye Başkanı İlkay Güngör, Kızılkaya’da hava sporlarının yapılması için müracaatta bulunduklarını belirtti.

Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, beldenin her şeyi ile özel bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, yamaç paraşütü, paraşüt ,kanatlı giysi, uzaktan kumandalı model uçak gibi hava sporlarının yapılması için ilk müracaatların gerçekleştirildiğini söyledi. Güngör, “Bölgenin keşfini ve ilk değerlendirmesini bizlerle beraber milli paraşütçü ve ünlü akrobasi yamaç paraşütçüsü Türk Hava Kurumu Antalya Karain Havacılık Okulu’nda görevli Arif Kemal Buhara yaptı. Milli paraşütçümüzle yamaç paraşütü için uygun noktaları belirledik ve ilk uçuş dün gerçekleştirildi. Sporcumuz Arif Kemal Buhara bölgenin bu spor için çok uygun olduğunu, yapmış olduğu deneme uçuşundan çok zevk aldığını da belirtmiştir. Bölgemize hayırlı olmasını dileriz. Yamaç paraşütü sporu ile ilgilenen herkesi bekliyoruz” dedi.