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Kızılkaya belediyesinde asgari ücret 3 bin 260 TL oldu
Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya Belediyesinde çalışan en düşük işçi maaşı 3260 Tl oldu. Belediye Başkanı İlkay Güngör, belediyeye ait Personel Limited Şirketinde çalışan tüm personeli sendikaya geçirerek, toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını hatırlatarak " Bu kapsamda Belediyemiz Personel Limited Şirketinde görev yapan mesai arkadaşlarımıza 2021 yılından itibaren geçerli olmak üzere şuan ki almış oldukları mevcut maaşlara % 40 oranında zam yaptık. Belediyemizde çalışan en düşük işçimizin maaşı net 3.260 TL olmuştur. " dedi.
BURDUR 29.12.2020, 16:05
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Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya Belediyesinde çalışan en düşük işçi maaşı 3260 Tl oldu. Belediye Başkanı İlkay Güngör, belediyeye ait Personel Limited Şirketinde çalışan tüm personeli sendikaya geçirerek, toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını hatırlatarak " Bu kapsamda Belediyemiz Personel Limited Şirketinde görev yapan mesai arkadaşlarımıza 2021 yılından itibaren geçerli olmak üzere şuan ki almış oldukları mevcut maaşlara % 40 oranında zam yaptık. Belediyemizde çalışan en düşük işçimizin maaşı net 3.260 TL olmuştur. " dedi.
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