Kısıtlamayı fırsat bilip durakları hafta içine hazırladılar

BURDUR (İHA) – Burdur Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları temizledi

Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi. Hafta içi insanların yoğun kullandığı alanlarda ve otobüs duraklarında dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı. Ekipler, bir yandan otobüs duraklarını süpürürken bir yandan da paspas yaptı.