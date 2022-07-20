Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’inci yıldönümü Burdur’da törenlerle kutlandı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilciliği, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Program Burdur Şehitliği’ni ziyaretle başladı. Burdur Şehitliği’ndeki programda Kameriye Camii İmam Hatibi Cemil Çiçek Kur’an-ı Kerim okuyarak, Çeltikçi Müftüsü ve Burdur İl Müftü Vekili İsa Topuz da dua okudu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar ve Burdurlu Kıbrıs gazilerinin katıldığı tören, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeline çelenk sunumu ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar, “1571’de Lala Mustafa Paşa tarafından fethedilen Kıbrıs adasında yaşayan soydaşlarımıza Makaryos tarafından kurulan EOKE örgütü enosis hayalini gerçekleştirmek için kadın, çocuk demeden adayı kan gölüne çevirmişlerdir. Soydaşlarımıza uygulanan bu mezalime Türkiye Cumhuriyeti kayıtsız kalmamış, 20 Temmuz 1974’te ansızın tepelerine inmiştir. Bu sayede adadaki soydaşlarımız sulh ve sükun içinde hür ve bağımsız olarak yaşamaktadırlar. Ne mutlu bizlere ki yüce ulusumuza savaş meydanlarında hizmet etmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize, aramızdan ayrılan gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilciliğinin yeni bürosunun da açılışı yapıldı. Burdur Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Yavuz Çankaya, Burdur Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder, Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşaryıldız, siyasi parti, sivil toplum ve örgütleri başkan ve temsilcileri, bazı kurum müdürlerinin katıldığı programda irmik helvası ikram edildi.